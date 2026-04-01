Поиск

Турция и Швеция пробились на ЧМ-2026

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Сборные Швеции и Турции завоевали путевки на чемпионат мира по футболу 2026 года, одержав победы в финальных матчах стыкового раунда.

Сборная Турции на выезде обыграла команду Косова со счетом 1:0. Единственный мяч на 53-й минуте забил Керем Актюркоглу.

Шведские футболисты на своем поле одолели сборную Польши со счетом 3:2. В составе победителей отличились Энтони Эланга (19-я минута), Густав Лагербильке (44) и Виктор Дьекереш (88). У поляков забили Никола Залевский (33) и Кароль Свидерский (55).

Чемпионат мира 2026 года пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Впервые в истории турнир примет 48 сборных.

футбол ЧМ-2026
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

