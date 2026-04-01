Россиянка Лагно победила Тань Чжунъи на турнире претенденток.

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Лагно одержала победу над китаянкой Тань Чжунъи в партии третьего тура турнира претенденток, который проходит в Пафосе (Кипр).

Встреча завершилась после 54-го хода. Лагно играла черными фигурами.

Другая российская шахматистка Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с представительницей Индии Дивьей Дешмукх.

Лагно делит лидерство с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана – по 2 очка. Горячкина входит в группу игроков, набравших по 1,5 балла.

Действующая чемпионка - Цзюй Вэньцзюнь (Китай), с ней сыграет победительница турнира претендентов.

В мужском турнире претендентов игравший черными россиянин Андрей Есипенко сыграл вничью с немцем Маттиасом Блюбаумом. В активе Есипенко 1 очко.

Победитель турнира сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом, индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу.

