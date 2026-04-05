Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в НХЛ

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов Фото: David Berding/Getty Images

Москва. 5 апреля. INTERFAX.RU - "Миннесота" со счетом 5:4 обыграла "Детройт" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Матч прошел на льду "Детройта".

Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов оформил хет-трик, забросив шайбы на 22-й, 33-й и 59-й минутах.

Всего в 75 матчах нынешнего чемпионата Капризов набрал 87 (43+44) очко по системе "гол+пас".

"Миннесота" сейчас занимает третье место в Западной конференции НХЛ, набрав 100 очков. "Детройт" - на десятом месте в Восточной конференции (88).