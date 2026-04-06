Умер бывший глава ВАДА Крейг Риди

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Бывший президент Всемирного антидопингового агентства, почетный член Международного олимпийского комитета Крейг Риди скончался на 85-м году жизни. Об этом сообщается на сайте МОК.

"В знак уважения олимпийский флаг приспущен на три дня на здании Олимпийского дома в Лозанне", - говорится в сообщении.

Крейг Риди занимал ключевые посты в международном спорте: вице-президент МОК, президент ВАДА, президент Международной федерации бадминтона и председатель Британской олимпийской ассоциации.

