ХК "Автомобилист" уволил главного тренера Заварухина

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Николай Заварухин отправлен в отставку с поста главного тренера "Автомобилиста", сообщается на сайте екатеринбургского хоккейного клуба.

"Мы благодарим Николая Николаевича за работу в ХК "Автомобилист", за преданность любимому делу, порядочность, трудолюбие и большой вклад в развитие нашего клуба. Желаем успехов в дальнейшей тренерской карьере и всегда будем рады новой встрече!" - говорится в сообщении.

В регулярном чемпионате-2025/26 "Автомобилист" занял четвертое место в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" (2-4).

51-летний Заварухин работал главным тренером "Автомобилиста" с 2021 года.