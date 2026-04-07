Акинфеев пропустит около двух недель из-за травмы

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев выбыл на непродолжительный срок из-за травмы, сообщил врач московского футбольного клуба Эдуард Безуглов.

По словам Безуглова, у 39-летнего голкипера мышечное повреждение, полученное в матче РПЛ против тольяттинского "Акрона" 4 апреля. В результате Акинфеев не принимает участия в матче Кубка России против "Крыльев Советов" в Самаре во вторник.

"Он остался в Москве для того, чтобы максимально быстро восстановиться", - высказывания Безуглова распространила пресс-служба ЦСКА.

По словам врача, ожидаемый срок восстановления – 10-14 дней. "Мы надеемся, что справимся как раз в указанные сроки", - отметил Безуглов.

Матч "Акрон" - ЦСКА завершился со счетом 2:1 в пользу армейской команды.

Игорь Акинфеев РПЛ ЦСКА футбол
