Ватерполисты сборной России победили Бразилию в первой игре после допуска

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по водному поло со счетом 10:7 взяла верх над Бразилией в матче основного этапа Кубка мира среди команд второго дивизиона.

Это был первый матч россиян под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) после отстранения в 2022 году. Отечественная команда выступает под нейтральным флагом.

В соревновании на Мальте принимают участие 24 сборные, которые на данной стадии турнира проведут по три игры. В плей-офф выходят 16 национальных команд.

8 апреля россияне сыграют с Великобританией, на следующий день – с ЮАР.

В ноябре прошлого года World Aquatics опубликовала новые правила допуска нейтральных спортсменов к соревнованиям. Право на участие в них с 1 января 2026 года получили российские ватерполисты.