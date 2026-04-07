Ватерполисты сборной России победили Бразилию в первой игре после допуска

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России по водному поло со счетом 10:7 взяла верх над Бразилией в матче основного этапа Кубка мира среди команд второго дивизиона.

Это был первый матч россиян под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) после отстранения в 2022 году. Отечественная команда выступает под нейтральным флагом.

В соревновании на Мальте принимают участие 24 сборные, которые на данной стадии турнира проведут по три игры. В плей-офф выходят 16 национальных команд.

8 апреля россияне сыграют с Великобританией, на следующий день – с ЮАР.

В ноябре прошлого года World Aquatics опубликовала новые правила допуска нейтральных спортсменов к соревнованиям. Право на участие в них с 1 января 2026 года получили российские ватерполисты.

водное поло
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });