Лагно обыграла Горячкину на шахматном турнире претендентов

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Лагно победила соотечественницу Александру Горячкину в восьмом туре проходящего на Кипре шахматного турнира претендентов.

Лагно играла белыми фигурами, партия завершилась на 66-м ходу.

Пять из восьми участниц делят лидерство, набрав по 4,5 очка. Среди них – Лагно. У Горячкиной – 3,5 очка.

Действующая чемпионка - Цзюй Вэньцзюнь (Китай), с ней за мировую шахматную корону сыграет победительница турнира претендентов.

В мужском турнире претендентов россиянин Андрей Есипенко белыми фигурами сыграл вничью с Жавохиром Синдаровым из Узбекистана. Партия завершилась на 24-м ходу.

Есипенко продолжает занимать последнее, восьмое место – 2,5 очка. Синдаров удерживает лидерство – 6,5. Ближайших преследователей он опережает на 2 очка.

Победитель турнира сыграет с действующим чемпионом, индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу.