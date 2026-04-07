Лагно обыграла Горячкину на шахматном турнире претендентов
Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Лагно победила соотечественницу Александру Горячкину в восьмом туре проходящего на Кипре шахматного турнира претендентов.
Лагно играла белыми фигурами, партия завершилась на 66-м ходу.
Пять из восьми участниц делят лидерство, набрав по 4,5 очка. Среди них – Лагно. У Горячкиной – 3,5 очка.
Действующая чемпионка - Цзюй Вэньцзюнь (Китай), с ней за мировую шахматную корону сыграет победительница турнира претендентов.
В мужском турнире претендентов россиянин Андрей Есипенко белыми фигурами сыграл вничью с Жавохиром Синдаровым из Узбекистана. Партия завершилась на 24-м ходу.
Есипенко продолжает занимать последнее, восьмое место – 2,5 очка. Синдаров удерживает лидерство – 6,5. Ближайших преследователей он опережает на 2 очка.
Победитель турнира сыграет с действующим чемпионом, индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу.