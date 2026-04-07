Баскетболисты ЦСКА досрочно выиграли чемпионат Единой лиги ВТБ

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА стал победителем регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВTБ сезона-2025/26.

Во вторник армейцы обыграли на своей площадке краснодарский "Локомотив-Кубань" со счетом 99:69.

Для московского клуба эта победа стала 34-й в сезоне при трех поражениях. Благодаря этому результату ЦСКА стал недосягаем для преследователей в турнирной таблице и гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата.

