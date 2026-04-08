Андрей Рублев выбыл из турнира Masters в Монте-Карло

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Андрей Рублев уступил бельгийцу Зизу Бергсу во втором круге турнира категории Masters в Монте-Карло.

Результат – 6:4, 6:1 в пользу представителя Бельгии.

Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.

В мировом рейтинге Рублев занимает 15-е место, Бергс – 47-я ракетка планеты.

Российских теннисистов в турнирной сетке не осталось. Ранее в среду из розыгрыша выбыл десятая ракетка мира Даниил Медведев.

Матчи турнира в Монте-Карло проходят на грунтовом покрытии. Действующий победитель– лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. В 2023 году триумфатором соревнования был Рублев. Чаще всех – 11 раз – титул завоевывал к настоящему моменту завершивший карьеру испанец Рафаэль Надаль.

Категория Masters - вторая по статусу серия турниров в мужском теннисе вслед за соревнованиями Большого шлема.

Андрей Рублев Даниил Медведев Карлос Алькарас теннис Рафаэль Надаль
