Магуайр продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр подписал новое соглашение с английским клубом. Об этом сообщается на сайте ФК.

Контракт будет действовать до июня 2027 года с возможностью продления еще на год.

33-летний футболист перешел в МЮ в 2019 году из "Лестера", провел в клубе из Манчестера 266 матчей. В составе команды Магуайр выиграл Кубок Англии и Кубок Английской футбольной лиги.

Магуайр – серебряный призер чемпионата Европы-2020.