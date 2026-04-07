Поиск

Магуайр продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Защитник "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр подписал новое соглашение с английским клубом. Об этом сообщается на сайте ФК.

Контракт будет действовать до июня 2027 года с возможностью продления еще на год.

33-летний футболист перешел в МЮ в 2019 году из "Лестера", провел в клубе из Манчестера 266 матчей. В составе команды Магуайр выиграл Кубок Англии и Кубок Английской футбольной лиги.

Магуайр – серебряный призер чемпионата Европы-2020.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ХК "Трактор" задумал расстаться со всеми легионерами

ХК "Трактор" задумал расстаться со всеми легионерами

Волейболистки юниорской сборной России выиграли турнир в Италии

Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в НХЛ

Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в НХЛ

"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

Гандболистки ЦСКА выиграли Кубок России

Большунов и Пеклецова выиграли масс-старты в финале Кубка России

Экс-чемпион WBC Уайлдер победил Чисору в Лондоне

Малкин оформил 14-й хет-трик в карьере в НХЛ

Малкин оформил 14-й хет-трик в карьере в НХЛ

"Барселона" обыграла "Атлетико" в чемпионате Испании по футболу

"Краснодар" обыграл "Ахмат" в матче РПЛ

