Поиск

Волейболистки юниорской сборной России выиграли турнир в Италии

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Юниорская сборная России по волейболу стала победительницей международного женского турнира в Порденоне (Италия).

В финале соревнования россиянки обыграли "Арджентарио" из Италии – 3-0 (25:6, 25:12, 25:7).

Для отечественной команды это выступление было первым после отмены санкций, российская сборная выступила в Италии под флагом РФ.

В декабре 2025 года на саммите МОК были сняты все ограничения на участие молодых спортсменов из России и Белоруссии в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта, включая командные дисциплины. Им вновь разрешено выступать под национальной символикой, с флагом, гимном и без каких-либо дополнительных проверок.

Италия волейбол РФ МОК
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

