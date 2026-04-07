ХК "Трактор" задумал расстаться со всеми легионерами

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Иностранные игроки "Трактора" в полном составе могут покинуть команду в предстоящее межсезонье, заявил генеральный менеджер челябинского хоккейного клуба Алексей Волков.

"С большой долей вероятности расстанемся со всеми легионерами. Будем искать новых на эти позиции", - приводит слова Волкова "Чемпионат".

Таким образом, из "Трактора" могут уйти американцы Джордан Гросс и Логан Дэй, словак Михал Чайковски, а также канадец Джошуа Ливо.

В регулярном чемпионате КХЛ нынешнего сезона "Трактор" занял шестое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил казанскому "Ак Барсу" (1-4 по победам).