ХК "Трактор" задумал расстаться со всеми легионерами

Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Иностранные игроки "Трактора" в полном составе могут покинуть команду в предстоящее межсезонье, заявил генеральный менеджер челябинского хоккейного клуба Алексей Волков.

"С большой долей вероятности расстанемся со всеми легионерами. Будем искать новых на эти позиции", - приводит слова Волкова "Чемпионат".

Таким образом, из "Трактора" могут уйти американцы Джордан Гросс и Логан Дэй, словак Михал Чайковски, а также канадец Джошуа Ливо.

В регулярном чемпионате КХЛ нынешнего сезона "Трактор" занял шестое место в Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил казанскому "Ак Барсу" (1-4 по победам).

хоккей Трактор КХЛ Алексей Волков
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });