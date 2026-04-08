"Бавария" победила "Реал" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты немецкой "Баварии" со счетом 2:1 обыграли испанский "Реал" в гостевом матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА.

На 41-й минуте в составе "Баварии" отличился Луис Диас, на 46-й – Гарри Кейн.

"Реал" отыграл один гол благодаря точному удару Килиана Мбаппе (74).

В другом матче вторника английский "Арсенал" в Лиссабоне взял верх над португальским "Спортингом" - 1:0. Победный гол состоялся на 90+1 минуте, ворота хозяев поразил Кай Хаверц.

Ответные матчи пройдут 15 апреля в Мюнхене и Лондоне соответственно.