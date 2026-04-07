Алексей Кудашов возглавил "Автомобилист"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов возглавил "Автомобилист", сообщается на сайте екатеринбургского хоккейного клуба.

Контракт с 54-летним специалистом заключен на два года.

Предыдущим клубом Кудашова было московское "Динамо", который он покинул по ходу сезона-2025/26. Столичная команда под его руководством в 2024 году выиграла Кубок Континента, заняв первое место по итогам регулярного чемпионата.

Сезон-2019/2020 Кудашов провел в качестве главного тренера сборной России. В числе его достижений вместе со сборной - серебряная медаль Олимпийских Игр 2022 года в Пекине и бронзовая медаль чемпионата мира-2019.

На посту главного тренера "Автомобилиста" Кудашов сменил Николая Заварухина.

В регулярном чемпионате-2025/26 "Автомобилист" занял четвертое место в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" (2-4).