Поиск

Алексей Кудашов возглавил "Автомобилист"

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по хоккею Алексей Кудашов возглавил "Автомобилист", сообщается на сайте екатеринбургского хоккейного клуба.

Контракт с 54-летним специалистом заключен на два года.

СпортХК "Автомобилист" уволил главного тренера ЗаварухинаЧитать подробнее

Предыдущим клубом Кудашова было московское "Динамо", который он покинул по ходу сезона-2025/26. Столичная команда под его руководством в 2024 году выиграла Кубок Континента, заняв первое место по итогам регулярного чемпионата.

Сезон-2019/2020 Кудашов провел в качестве главного тренера сборной России. В числе его достижений вместе со сборной - серебряная медаль Олимпийских Игр 2022 года в Пекине и бронзовая медаль чемпионата мира-2019.

На посту главного тренера "Автомобилиста" Кудашов сменил Николая Заварухина.

В регулярном чемпионате-2025/26 "Автомобилист" занял четвертое место в Восточной конференции КХЛ, а в плей-офф уступил уфимскому "Салавату Юлаеву" (2-4).

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ХК "Трактор" задумал расстаться со всеми легионерами

ХК "Трактор" задумал расстаться со всеми легионерами

Магуайр продлил контракт с "Манчестер Юнайтед"

Волейболистки юниорской сборной России выиграли турнир в Италии

Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в НХЛ

Хет-трик Капризова принес "Миннесоте" победу над "Детройтом" в НХЛ

"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

"Спартак" обыграл "Локомотив" в матче РПЛ

Гандболистки ЦСКА выиграли Кубок России

Большунов и Пеклецова выиграли масс-старты в финале Кубка России

Экс-чемпион WBC Уайлдер победил Чисору в Лондоне

Малкин оформил 14-й хет-трик в карьере в НХЛ

Малкин оформил 14-й хет-трик в карьере в НХЛ

"Барселона" обыграла "Атлетико" в чемпионате Испании по футболу

