Даниил Медведев с двойной "баранкой" проиграл на турнире Masters

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев со счетом 0:6, 0:6 проиграл итальянцу Маттео Берреттини в матче второго круга турнира категории Masters в Монте-Карло.

Продолжительность встречи составила 51 минуту.

По ходу матча россиянин допустил 27 невынужденных ошибок, пять двойных ошибок.

В порыве эмоций вызванных неудачным ходом игры, Медведев после одного из геймов во втором сете разбил свою ракетку о поверхность корта.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Медведев занимает десятое место, Берреттини – 90-е.

Для первой ракетки России это первый случай в карьере в матчах АТР, когда ему не удалось взять ни одного гейма.

Высокий рейтинг российского спортсмена в мировом рейтинге позволил ему начать выступление в Монте-Карло, минуя первый круг. Помимо Медведева, во втором круге из россиян выступает 15-я ракетка мира Андрей Рублев. Карен Хачанов (14) выбыл после первого круга.

Действующий победитель турнира – лидер мирового рейтинга испанец Карлос Алькарас. В 2023 году триумфатором соревнования был Рублев. Чаще всех – 11 раз – титул завоевывал к настоящему моменту завершивший карьеру испанец Рафаэль Надаль.

Категория Masters - вторая по статусу серия турниров в мужском теннисе вслед за соревнованиями Большого шлема.