Хет-трик Гонду помог ЦСКА выйти в финал Пути регионов Кубка России

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского ЦСКА со счетом 5:2 разгромили самарские "Крылья Советов" в полуфинале Пути регионов Кубка России.

Встреча прошла в Самаре.

Главным героем матча стал нападающий Лусиано Гонду, оформивший хет-трик. Его голы состоялись на 5-й, 35-й, 51-й минутах. Третий гол он провел сразу же после того, как не смог забить с пенальти: его удар отразил Никита Кокарев, но аргентинец успешно сыграл на добивании.

Также у ЦСКА точные удары нанесли Матвей Кисляк (64) и Иван Обляков (67).

В составе "Крыльев Советов" на 54-й минуте гол забил Иван Олейников, на 84-й –й – Максим Витюгов. На 82-й минуте игрок самарской команды Владимир Игнатенко неточно пробил с пенальти.

В результате ЦСКА вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с победителем пары "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва). Эти команды свой полуфинальный матч проводят 8 апреля в Санкт-Петербурге (начало – 20:45 мск).

В верхней сетке турнира, Пути РПЛ, 8 апреля и 5 мая состоятся финальные матчи между московским "Динамо" и "Краснодаром". Победитель в Суперфинале сыграет с сильнейшей командой Пути регионов.