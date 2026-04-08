Умер бывший главный тренер баскетбольного ЦСКА Душко Вуйошевич

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Экс-наставник ЦСКА Душко Вуйошевич скончался в Белграде на 68-м году жизни, сообщается на сайте московского баскетбольного клуба.

"ПБК ЦСКА выражает глубочайшие соболезнования родным, близким Душко Вуйошевича и всему баскетбольному сообществу, с огромным уважением относившемуся к заслугам выдающегося специалиста", - говорится в тексте обращения.

Черногорский специалист возглавлял армейский клуб в начале сезона-2010/11.

Значительная часть его тренерской карьеры была связана с белградским "Партизаном", где он добился наибольших успехов: выиграл Кубок Корача, чемпионат и Кубок Югославии, пять титулов чемпиона Сербии и Черногории, шесть чемпионатов Сербии, пять трофеев Адриатической лиги и три Кубка Сербии.

В 2009 году Вуйошевич вывел "Партизан" в "Финал четырех" Евролиги и был удостоен приза имени Александра Гомельского как лучший тренер турнира.