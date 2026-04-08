Генсек Федерации бокса России пожелал Сусленкову победы в бою с Манном

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин выразил поддержку российскому тяжеловесу Артему Сусленкову перед его поединком против немца Артура Манна.

"Сусленков – боевой парень, который в последнее время себя очень хорошо зарекомендовал. Артем провел много интересных и качественных поединков. Не могу сказать, что хорошо знаком с боями Артура Манна, но о таком спортсмене слышал – он проводил достаточно поединков с нашими боксерами. Все в руках Артема. Дай бог, Артем выйдет победителем в этом поединке", — приводит слова Беспутина пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок за пояс WBA Continental в тяжелом весе состоится 17 апреля в Серпухове (Московская область) и возглавит турнир "IBA.PRO 16". Бой рассчитан на 10 раундов.

Сусленков проводит первую защиту титула. На его счету 13 побед (8 – нокаутом) в 13 профессиональных поединках, поражений российский боксер не знает.

Манн имеет в активе 23 победы (14 – нокаутом) и 5 поражений. Немецкий тяжеловес ранее неоднократно встречался с представителями российской школы бокса.