"Динамо" и "Краснодар" сыграли вничью в первом матче финала Пути РПЛ Кубка России

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" и "Краснодара" со счетом 0:0 завершили первый финальный матч Пути РПЛ Кубка России.

Игра прошла в Москве.

На 90-й минуте в составе "Краснодара" был удален Александр Черников.

Ответная игра пройдет в Краснодаре в период с 5 по 7 мая.

Победитель сыграет с сильнейшей командой нижней сетки, Пути регионов. Здесь в финал вышел московский ЦСКА, которому еще предстоит встретиться с победителем пары "Зенит" (Санкт-Петербург) – "Спартак" (Москва). "Зенит" и "Спартак" проводят свой матч в среду в Санкт-Петербурге, начало – 20:45 мск.

Краснодар Динамо футбол
Даниил Медведев с двойной "баранкой" проиграл на турнире Masters

Умер бывший тренер "Зенита" и "Шахтера" Мирча Луческу

Акинфеев пропустит около двух недель из-за травмы

ХК "Трактор" задумал расстаться со всеми легионерами