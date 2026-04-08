Поиск

Овечкин определится с дальнейшей карьерой летом этого года

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий "Вашингтона" российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что решение о дальнейшей карьере будет принимать летом 2026 года.

"Конечно, я люблю играть в хоккей, забивать голы… Мы примем решение летом. Мне нужно поговорить со своей семьей, с Тедом (владельцем "Вашингтона" Тедом Леонсисом - ИФ)", - приводятся слова Овечкина на сайте НХЛ со ссылкой на Monumental Sports Network.

Нынешний сезон 40-летнего Овечкина с "Вашингтоном" - последний по действующему контракту.

Россиянину принадлежит рекорд НХЛ по числу голов за карьеру в регулярных чемпионатах – 928. Кроме того, он может установить рекорд результативности и с учетом матчей плей-офф. На его счету сейчас 1005 голов, что на 11 меньше, чем у канадца Уэйна Гретцки.

До окончания регулярного чемпионата-2025/26 "Вашингтону" осталось провести четыре игры. Однако шансы попасть в плей-офф минимальны: команда занимает в Восточной конференции 12-е место, набрав 87 очков. Отставание от восьмого места составляет пять очков.

Всю заокеанскую карьеру россиянин проводит в "Вашингтоне", в составе которого в 2018 году он выиграл Кубок Стэнли.

Александр Овечкин Вашингтон НХЛ хоккей
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Умершие знаменитости

