Россиянка Лагно выбыла из группы лидеров шахматного турнира претендентов

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Россиянка Екатерина Лагно уступила представительнице Китая Чжу Цзиньэр в девятом туре проходящего на Кипре шахматного турнира претендентов.

Лагно играла черными фигурами, партия завершилась на 46-м ходу.

Еще одна российская участница турнира Александра Горячкина белыми фигурами сыграла вничью с Бибисарой Асаубаевой из Казахстана. Партия завершилась на 37-м ходу.

После девяти туров лидируют Рамешбабу Вайшали (Индия) и Чжу Цзиньэр – по 5,5 очка. Лагно выбыла их группы лидеров – 4,5. В активе Горячкиной 4 очка. Действующая чемпионка - Цзюй Вэньцзюнь (Китай), с ней за мировую шахматную корону сыграет победительница турнира претендентов.

В мужском турнире претендентов россиянин Андрей Есипенко черными фигурами сыграл вничью с американцем Хикарой Накамурой. Партия завершилась на 91-м ходу.

У Есипенко 3 очка, он продолжает занимать последнее, восьмое место. Лидирует Жавохир Синдаров – 7.

Победитель турнира сыграет с действующим чемпионом, индийским гроссмейстером Гукешем Доммараджу.