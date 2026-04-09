ПСЖ обыграл "Ливерпуль" в первом матче 1/4 финала ЛЧ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Футболисты французского "Пари Сен-Жермен" со счетом 2:0 взяли верх над английским "Ливерпулем" в первой встрече четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА.

На 11-й минуте гол забил Дезире Дуэ, на 65-й – Хвича Кварацхелия.

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов провел весь матч.

"Барселона" со счетом 0:2 уступила дома в матче испанских команд. На 45-й минуте отличился Хулиан Альварес, на 70-й – Александр Серлот.

На 44-й минуте был удален футболист "Барселоны" Пау Кубарси.

Ответные матчи пройдут 14 апреля на полях "Ливерпуля" и "Атлетико" соответственно.

футбол Атлетико Барселона Ливерпуль Пари Сен-Жермен Матвей Сафонов
