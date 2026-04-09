Овечкин продлил безголевую серию в НХЛ

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - "Вашингтон" со счетом 4:0 выиграл у "Торонто" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин продлил серию без голов до четырех матчей.

"Вашингтон" набрал 89 очков и занимает 12-е место в Восточной конференции. Отставание от "Филадельфии", занимающей восьмое место (дает право сыграет в плей-офф) составляет три очка. Столичной команде до окончания регулярного чемпионата осталось провести три матча, "Филадельфии" - на игру больше.

"Торонто" - на 15-м месте (78), команда лишилась шансов попасть в плей-офф.

Нынешний сезон 40-летнего Овечкина с "Вашингтоном" - последний по действующему контракту.

Россиянину принадлежит рекорд НХЛ по числу голов за карьеру в регулярных чемпионатах – 928. Кроме того, он может установить рекорд результативности и с учетом матчей плей-офф. На его счету сейчас 1005 голов, что на 11 меньше, чем у канадца Уэйна Гретцки.