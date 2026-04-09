В Молодежной хоккейной лиге побили рекорд продолжительности матча

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Матч между нижегородской "Чайкой" и казанским "Ирбисом" в рамках 1/8 финала плей-офф Молодежной хоккейной лиги оказался самым продолжительным в истории МХЛ.

Прошедшая накануне игра в Нижнем Новгороде завершилась в пятом овертайме, команды провели на льду 142 минуты 49 секунд чистого игрового времени.

Победу одержал "Ирбис" - 3:2, благодаря этому счет в серии до трех побед сравнялся – 2-2.

Решающий матч пройдет в Казани 10 апреля.

Предыдущий рекорд по продолжительности в МХЛ датирован 2019 годом: матч в рамках четвертьфинальной серии плей-офф "Авто" (Екатеринбург) — "Толпар" (Уфа) продлился 122 минуты 56 секунд.