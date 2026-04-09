Поиск

Тренера Вадима Евсеева оштрафовали за мат в эфире

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза на 100 тысяч рублей оштрафовал главного тренера махачкалинского "Динамо" Вадима Евсеева. Об этом сообщается на сайте РФС.

Евсеев наказан за неспортивное поведение.

По окончании матча 23-го тура РПЛ "Динамо" - "Балтика" (Калининград) в Махачкале Евсеев в ходе флеш-интервью в эфире ТВ не раз произнес нецензурное слово.

Матч прошел 5 апреля и завершился со счетом 2:2.

футбол Вадим Евсеев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Умершие знаменитости

