"Колорадо" досрочно выиграл регулярный чемпионат НХЛ

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - "Колорадо" стал обладателем Президентского кубка Национальной хоккейной лиги, обеспечив себе первое место по итогам регулярного чемпионата.

В матче против "Калгари" хоккеисты "Калгари" одержали победу со счетом 3:1. В результате команда набрала 114 очков и стала недосягаемой для ближайшего преследователя, "Каролины" (108).

"Колорадо" выиграл регулярный чемпионат НХЛ в четвертый раз. Чаще всех обладателем Президентского кубка становился "Детройт" - шесть раз.

хоккей НХЛ
