Сергей Карасев будет судить матч РПЛ "Зенит" - "Краснодар"

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Сергей Карасев назначен главным судьей на центральный матч 24-го тура чемпионата России по футболу между петербургским "Зенитом" и "Краснодаром". Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Помогать Карасеву будут Алексей Лунёв, Дмитрий Сафьян; резервный судья – Николай Волошин. За систему ВАР будет отвечать Сергей Иванов; ассистент – Сергей Чебан.

Матч пройдет 12 апреля в Санкт-Петербурге и стартует в 19:30 мск.

В настоящий момент "Краснодар" лидирует в турнирной таблице, набрав 52 очка". "Зенит" - на втором месте, 51.

"Краснодар" - действующий чемпион России.

