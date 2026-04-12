Боксер Туков назвал достойным бой Махмудова против Фьюри

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Арсланбек Махмудов на протяжении всего поединка с британцем Тайсоном Фьюри создавал опасность для соперника, считает обладатель титулов WBA Gold и IBA.PRO Intercontinental, боксер RCC Boxing Promotions Вадим Туков.

Как сообщалось, Фьюри победил Махмудова в поединке в Лондоне. По итогам 12 раундов победу присудили британцу единогласным решением судей.

"Такого исхода можно было ожидать, все-таки Тайсон Фьюри очень сильный боксер, просто нестабильный. Я до конца боя ждал, что у Махмудова появится шанс, хотя бы зацепиться хорошим ударом", - сказал Туков "Интерфаксу".

"Сейчас, после боя, говорить легко, мы же не знаем, что ощущал в ринге Арсланбек. Но я считаю, что он показал достойное выступление. Как бы не казалось со стороны, что Фьюри контролирует бой, опасность для Тайсона оставалась весь бой. Арсланбек старался, не стоял на месте, пытался сделать, что мог. Конечно, я был предвзят, болел за Махмудова, и бой мне понравился", - отметил собеседник агентства.

Фьюри - бывший чемпион WBC, WBO, WBA, IBF в тяжелом весе. В декабре 2024 года он провел последний поединок, уступив по очкам украинцу Александру Усику. После этого британец объявил о завершении карьеры, но недавно сообщил о возвращении на ринг. На его счету на профессиональном ринге теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.

36-летний Махмудов потерпел третье поражение при 21 победе (19 нокаутом).