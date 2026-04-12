Поиск

Тайсон Фьюри победил Арсланбека Махмудова в поединке в Лондоне

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Бывший чемпион WBC, WBO, WBA, IBF в тяжелом весе британец Тайсон Фьюри одержал победу над российским боксером Арсланбеком Махмудовым.

Бой прошел в Лондоне.

По итогам 12 раундов победу присудили британцу единогласным решением судей.

В декабре 2024 года 37-летний Тайсон Фьюри провел последний поединок, уступив по очкам украинцу Александру Усику. После этого британец объявил о завершении карьеры, но недавно сообщил о возвращении на ринг. На его счету на профессиональном ринге теперь 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.

36-летний Махмудов потерпел третье поражение при 21 победе (19 нокаутом).

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

