"Авангард" упрочил преимущество в серии плей-офф КХЛ с ЦСКА

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Омский "Авангард" со счетом 3:2 в овертайме обыграл московский ЦСКА в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Встреча прошла в Москве.

В составе гостей шайбы забросили: Джованни Фьоре (17-я минута), Михаил Гуляев (29), Константин Окулов (76). У ЦСКА отличились Павел Карнаухов (3), Джереми Рой (32).

Окулов забросил 200-ю шайбу в истории КХЛ и набрал 100-е очко в розыгрышах Кубка Гагарина.

Счет в серии до четырех побед стал 3-0 в пользу "Авангарда". Четвертый матч пройдет 14 апреля в Москве.