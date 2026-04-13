Боксер Субханкулов выразил уверенность в победе Бивола над Айфертом

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Обладатель пояса IBF в легком весе Артур Субханкулов считает, что немецкий боксер Михаэль Айферт не доставит больших трудностей россиянину Дмитрию Биволу в предстоящем поединке.

"Думаю, Айферт не составит больших проблем Диме Биволу. Но и просто проходным соперником немца называть нельзя - все-таки это обязательный претендент, который этот статус все-таки как-то получил. При этом надо понимать, что Дима возвращается после операции. И соперник сейчас соответствующий для боя после травмы. Но повторюсь, не вижу больших проблем в этом бою для Бивола", - сказал Субханкулов "Интерфаксу".

Бой в полутяжелом весе возглавит турнир RCC Boxing Promotions 30 мая в Екатеринбурге.

Сам Субханкулов 24 апреля в Уфе на турнире "IBA.PRO 17" проведет претендентский бой по версии IBF в легком весе с Баходуром Усмоновым из Таджикистана.

