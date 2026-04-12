Боксер Субханкулов усомнился, что Махмудов получит большие бои после поражения от Фьюри

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Обладатель пояса IBF Asia в легком весе Артур Субханкулов посетовал, что россиянин Арсланбек Махмудов не смог составить должной конкуренции в проигранном поединке британцу Тайсону Фьюри.

"К сожалению, Махмудов не смог показать конкурентный поединок, составить конкуренцию Фьюри. Думаю, большие бои ему больше не светят. Если бы он себя сейчас проявил, показал более конкурентный поединок, то, возможно, он мог бы заинтересовать промоутеров", - сказал Субханкулов "Интерфаксу".

"А сейчас Фьюри легко разобрался, действую вальяжно. От раунда к раунду преимущество Фьюри росло. Да что тут говорить, достаточно просто взглянуть на судейские записки", - отметил он.

Как сообщалось, Фьюри победил Махмудова в поединке в Лондоне. По итогам 12 раундов победу присудили британцу единогласным решением судей.

37-летний Фьюри экс-чемпион мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBF в тяжелом весе. В декабре 2024 года он провел последний бой, проиграв по очкам украинцу Александру Усику. После этого британец объявил о завершении карьеры, однако недавно сообщил о возвращении на ринг. На данный момент в его профессиональном рекорде 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья.

36-летний Махмудов потерпел третье поражение при 21 победе (19 нокаутом).

Что касается Субханкулова, 24 апреля в Уфе на турнире "IBA.PRO 17" он проведет претендентский бой по версии IBF в легком весе с Баходуром Усмоновым из Таджикистана.