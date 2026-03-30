Бивол 30 мая проведет бой с немцем Айфертом

Москва. 30 марта. INTERFAX.RU - Чемпион мира по версиям IBF, WBO и WBA в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол проведет поединок с обязательным претендентом по версии IBF немцем Михаэлем Айфертом на турнире RCC Boxing Promotions. Об этом сообщает пресс-служба соревнования.

Турнир состоится 30 мая в Екатеринбурге.

В соцсетях Бивол пообещал болельщикам показать красивый и зрелищный поединок. "Впереди два месяца плотной подготовки. Буду рад видеть каждого из вас", - подчеркнул он.

На счету Бивола на профессиональном ринге 24 победы (12 – нокаутом) при одном поражении.

Последний раз Дмитрий Бивол выходил на ринг в России в декабре 2021 года — тогда в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions он единогласным решением судей одолел соотечественника Умара Саламова. После этого Бивол одержал победы над такими соперниками, как Сауль Альварес, Хильберто Рамирес, Малик Зинад и Линдон Артур.

В октябре 2024 года состоялся бой Бивола с россиянином Артуром Бетербиевым за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе, где победу большинством судейских голосов одержал Бетербиев. Однако в феврале 2025 года Бивол взял реванш, вернув себе преимущество. Впоследствии он отказался от пояса WBC.

Что касается Айфера, на его счету 13 побед (пять – досрочные), одно поражение.