Боксер Субханкулов выступил за трилогию Бивола и Бетербиева

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Обладатель пояса IBF в легком весе Артур Субханкулов считает необходимым проведение третьего боя между российскими боксерами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

"Трилогия с Бетербиевым однозначно должна произойти, причем в России. Это будет мегасобытие не только для российского, но и для мирового бокса", - сказал Субханкулов "Интерфаксу".

В феврале 2025 года Бивол одолел Бетербиева в поединке-реванше и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Победу Биволу присудили решением судей. Поединок состоялся в Эр-Рияде, здесь же в октябре 2024 года прошел первый бой между этими соперниками, тогда решением судей победу присудили Бетербиеву.

Впоследствии Бивол отказался от пояса WBC.

Сам Субханкулов 24 апреля в Уфе на турнире "IBA.PRO 17" проведет претендентский бой по версии IBF в легком весе с Баходуром Усмоновым из Таджикистана.

