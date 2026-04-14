Экс-тренер "Спартака" Абаскаль заявил о готовности работать в ЦСКА или "Динамо"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского "Спартак" испанец Гильермо Абаскаль готов вновь связать карьеру с российским футболом.

"Считаю, что мое возвращение будет триумфальным. Если я вернусь, это будет особенным моментом для меня и моей семьи, потому что они любят Россию", - приводит слова Абаскаля "Спорт-Экспресс".

37-летний специалист восхищен тем, как его принимали в "Спартаке", но открыт для предложений и от других клубов. В их числе – московские "Динамо" и ЦСКА, принципиальные соперники для "Спартака".

"Если бы был российским футболистом — это одно. Но я все-таки иностранец. Главное, чтобы тренеру дали поработать. Я знаю уровень лиги, знаю тактику других тренеров. Так что потенциально "Динамо" и ЦСКА — хорошие варианты", - сказал Абаскаль.

Абаскаль был главным тренером "Спартака" с 2022 по 2024 год. При нем команда становилась бронзовым призером РПЛ сезона 2022/23. Последним клубом испанца был мексиканский "Атлетико Сан-Луис", откуда он был уволен в марте этого года.