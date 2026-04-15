Ирина Винер стала почетным членом World Gymnastics

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер включена в число почетных членов Международной федерации гимнастики (World Gymnastics).

"Я благодарна за признание, которое разделяю со своей страной и моими ученицами", - написала Винер в своем телеграм-канале, назвав свое включение огромной честью и высокой оценкой труда всей ее жизни.

Ирина Винер возглавляла сборную России с 2001 по 2025 год. Среди ее воспитанниц – множество победительниц и призеров Олимпийских игр и чемпионатов мира и Европы.