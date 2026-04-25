В Буэнос-Айресе запретили бросать конфетти на стадионах после возгорания на матче

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Давняя традиция аргентинских футбольных болельщиков бросать конфетти на стадионах теперь под запретом в Буэнос-Айресе. Как сообщает Associated Press, местные спортивные власти ввели такие меры после того, как на матче между "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс", который прошел 19 апреля, на трибунах начался пожар.

Тушить возгорание пришлось пожарным. Зрители не пострадали, сгорели лишь несколько сидений.

После этого городские власти решили запретить бросать конфетти, отметив опасность такого рода развлечений при большом скоплении людей.

Накануне матча против "Бока Хуниорс" фанатские организации обратились к болельщикам с просьбой принести с собой нарезанную бумагу для традиционного перформанса.

Тот матч закончился победой "Бока Хуниорс".

Традиция бросать конфетти на трибунах появилась в Аргентине во время проведения чемпионата мира в 1978 году.