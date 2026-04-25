Чемпионы мира по боксу Гаджимагомедов, Атаев, Суров проведут бои 4 мая в Петербурге

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Чемпионы мира по боксу 2025 года Муслим Гаджимагомедов, Шарабутдин Атаев, Всеволод Шумков, Давид Суров, Исмаил Муцольгов и Джамбулат Бижамов проведут свои поединки в рамках вечера профессионального бокса "IBA.PRO. Ночь чемпионов", который состоится 4 мая в Санкт-Петербурге.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Всеволод Шумков встретится с чемпионом мира и Азии 2019 года Миразизбеком Мирзахалиловым из Узбекистана.

Давид Суров выйдет на ринг против мексиканца Кевин Мартинеза. В свою очередь, Исмаил Муцольгов встретится с Артушем Оганнисяном из Армении.

Соперники единственного в истории отечественного бокса трёхкратного чемпиона мира Муслима Гаджимагомедова, а также Шарабутдина Атаева и Джамбулата Бижамова будут объявлены позднее.



Все бои пойдут в зачет IBA.PRO и будут состоять из четырех раундов.

На завершившемся в декабре в Дубае мужском чемпионате мира сборная России завоевала семь золотых, пять серебряных и бронзовую медали, уверенно заняв первое общекомандное место. Из всех победителей прошедшего чемпионата мира на майском турнире "IBA.PRO. Ночь чемпионов" из-за травмы не сможет выступить Илья Попов.