Садулаев стал пятикратным чемпионом Европы по вольной борьбе

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев завоевал золотую медаль чемпионата Европы в Тиране (Албания).

В финальной схватке в весовой категории до 97 кг он оказался сильнее представителя Словакии Батырбека Цакулова со счетом 14:3.

Для 29-летнего Садулаева это пятый титул чемпиона Европы в карьере — ранее он выигрывал континентальный турнир в 2014, 2018, 2019 и 2020 годах.

Нынешний триумф стал для Садулаевой первым на ЧЕ с 2020 года. Предыдущие несколько чемпионатов он пропустил по нескольким причинам – из-за отстранения, болезни и проблем с визами.

Садулаев также является шестикратным чемпионом мира.

