Даниил Медведев вышел в третий круг турнира Masters в Мадриде

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Россиянин Даниил Медведев победил венгра Фабиана Марожана в матче второго круга теннисного турнира категории Mastersв Мадриде.

Результат – 6:2, 6:7 (3:7), 6:4.

Продолжительности встречи составила 2 часа 11 минут.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) Медведев занимает десятое место, Марожан – 50-е.

Следующим соперником россиянина будет 140-я ракетка мира норвежец Николай Будков Кьер.

Действующий победитель турнира в Мадриде – норвежец Каспер Рууд. В 2024 году соревнование выиграл россиянин Андрей Рублев (в 2026 году проиграл во втором круге).

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии.

Категория Masters - вторая по статусу серия турниров в мужском теннисе вслед за соревнованиями Большого шлема.