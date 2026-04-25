Поиск

Ватерполистки сборной России вышли в финал Кубка мира

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по водному поло со счетом 24:6 победила Канаду в полуфинале проходящего на Мальте Кубка мира во втором дивизионе.

В финале россиянки сыграют с Китаем.

Выход в финал гарантирует участие в Суперфинале Кубка мира, который состоится с 22 по 26 июля в Сиднее.

Кубок мира – первый для российской сборной турнир после решения о ее допуске на международные старты под государственной символикой РФ.

Российские и белорусские представители водных видов спорта были отстранены от международных стартов в 2022 году, позже их допустили в качестве нейтральных атлетов. В апреле этого года World Aquatics полностью восстановила их в правах.

World Aquatics водное поло
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

