Путин вручил орден Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин вручил орден Почета коллективу Федерации дзюдо Санкт-Петербурга во главе с заслуженным тренером РФ Михаилом Рахлиным. Церемония состоялась на площадке школы олимпийского резерва, которая носит имя советского и российского тренера по дзюдо Анатолия Рахлина.

Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга была создана в 1993 году с целью развития и популяризации дзюдо. Федерация занимается организацией соревнований, проходящих в Петербурге, а также других всероссийских и международных соревнований по дзюдо, участвует в формировании составов сборных команд страны, обеспечивая их подготовку и участие в международных соревнованиях.

Владимир Путин дзюдо Санкт-Петербург
