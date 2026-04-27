Мбаппе выбыл из строя

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Нападающий "Реала" Килиан Мбаппе получил травму, сообщает пресс-служба испанского футбольного клуба.

У него диагностировано повреждение мышцы левой ноги.

О сроках восстановления 27-летнего француза не сообщается.

Форвард выступает в "Реале" с 2024 года, по разу выиграл в составе команды Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок. В предыдущей команде, "Пари Сен-Жермен", Мбаппе шесть раз выиграл чемпионат Франции, четыре раза – Кубок страны, три – Суперкубок, два – Кубок французской лиги.

Также Мбаппе – чемпион Франции в составе "Монако".

В составе сборной Франции Мбаппе в 2018 году в России выиграл чемпионат мира.