Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Мадриде

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мирра Андреева победила представительницу Венгрии Анну Бондарь в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в Мадриде.

Результат – 6:7 (5:7), 6:3, 7:6 (7:5). Продолжительность матча составила почти три часа.

В мировом рейтинге Андреева занимает восьмое место – наивысшее среди россиянок. Бондарь – на 63-й строчке.

В четвертьфинале российская спортсменка сыграет с 25-й ракеткой мира Лейлой Фернандес.

Турнир проходит на грунтовом покрытии.

Действующей и трехкратной победительницей турнира WTA1000 в Мадриде является первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко. Вместе с Петрой Квитовой из Чехии она – самая титулованная участница соревнования.

Из россиянок турнир в Мадриде выигрывали Динара Сафина (2009 год) и Мария Шарапова (2014).

Категория WTA1000 – вторая по статусу в женском теннисе вслед за соревнованиями Большого шлема.