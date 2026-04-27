Основатель Казанского марафона назвал историческим рекорд Дмитрия Неделина

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Основатель и директор Казанского марафона Вадим Янгиров надеется, что высшее отечественное достижение на марафонских дистанциях будет побито в ближайшем забеге в столице Татарстана 3 мая.

"Рекорд, державшийся с 2007 года, уступил Дмитрию Неделину - действующему чемпиону России и победителю Казанского марафона прошлого года. Это историческое событие, которое беговая общественность страны ждала последние несколько лет", - приводит слова Янгирова пресс-служба Казанского марафона.

На прошлой неделе сообщалось, что российский легкоатлет Дмитрий Неделин стал победителем Дюссельдорфского марафона, показав результат 2 часа 08 минут 54 секунды. Неделин превзошел предыдущий рекорд России, который держался 19 лет. В 2007 году в Дублине Алексей Соколов пробежал 42 км 195 метров за 2 часа 09 минут 07 секунд.

"Но уже 3 мая и этот рекорд (рекорд Неделина – ИФ) может пасть: Владимир Никитин, заявивший о претензиях на звание рекордсмена России, выйдет на старт марафона в Казани, и мы ждем, что он обновит рекорд второй раз за одну неделю", - отметил основатель Казанского марафона.

Казанский марафон-2026 пройдет в столице Татарстана 1-3 мая. Основной забег, на марафонской дистанции, состоится 3 мая. На старты выйдут 44 467 любителей бега из 39 стран и 78 регионов РФ.