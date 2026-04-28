Хачанов вылетел из турнира Masters в Мадриде

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Карен Хачанов уступил чеху Меншику в третьем круге турнира категории Masters в Мадриде.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 7:6 (13:11) в пользу Меншика.

В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Хачанов занимает 16-е место, Меншик – 27-е.

В результате из россиян турнирный путь продолжает только Даниил Медведев. В четвертом круге десятая ракетка мира встретится с итальянцем Флавио Коболли (13).

Действующий победитель турнира в Мадриде – норвежец Каспер Рууд. В 2024 году соревнование выиграл россиянин Андрей Рублев (в 2026 году проиграл во втором круге). Чаще всех соревнование выигрывал испанец Рафаэль Надаль – пять раз.

Матчи турнира проходят на грунтовом покрытии.

Категория Masters - вторая по статусу серия турниров в мужском теннисе вслед за соревнованиями Большого шлема.