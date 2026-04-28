"Пари НН" объявил об отставке Шпилевского с поста главного тренера

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Алексей Шпилевский покидает пост главного тренера "Пари НН", сообщает пресс-служба нижегородского футбольного клуба.

Контракт расторгнут по обоюдному согласию сторон, подчеркнули в клубе.

Также "Пари НН" покидают помощники Шпилевского – Александр Колоцей, Омер Эрбай, Адам Адамос и Христос Пападопулос.

"Перестановки на посту главного тренера – часть нашей профессии. К сожалению, в воскресенье мы уступили "Спартаку". Это было обидное поражение. Мы с руководством клуба обсудили ситуацию в турнирной таблице. Главное в футболе – это результат", - сказал Шпилевский.

Генеральный директор ФК "Пари НН" Виталий Карасев назвал это кадровое решение непростым.

"Несмотря на результаты, особенно в важнейших с турнирной точки зрения матчах, мы до последнего верили, что тренерский штаб исправит ситуацию", - сказал он.

38-летний Шпилевский возглавил "Пари НН" в июне 2025 года. В общей сложности под руководством белорусского специалиста нижегородский клуб провел 33 матча в РПЛ и Кубке России, в которых одержал семь побед, четыре раза сыграл вничью и потерпел 22 поражения

26 апреля "Пари НН" дома уступил "Спартаку" в матче РПЛ (1:2) и сейчас занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице.

