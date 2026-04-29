Турнир в Петербурге с участием боксеров Гаджимагомедова, Атаева и Супрова перенесен

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Боксерский турнир "IBA.PRO. Ночь чемпионов", запланированный на 4 мая в Санкт-Петербурге, перенесен на новую дату.

"Решение было принято по независящим от организаторов обстоятельствам. IBA совместно со своими партнерами в настоящее время оценивает ситуацию. Все приобретенные билеты будут полностью возвращены в момент покупки. О дальнейших изменениях мы будем сообщать по официальным каналам IBA", - говорится в сообщении Международной боксерской ассоциации.

Свои поединки должны были провести чемпионы мира-2025 российские боксеры Муслим Гаджимагомедов, Шарабутдин Атаев, Всеволод Шумков, Давид Суров, Исмаил Муцольгов и Джамбулат Бижамов.

При этом четырехкраундовый бой чемпиона мира-2025, двукратного чемпиона России в тяжелом весе Давида Сурова против мексиканца Кевин Мартинеза состоится 1 мая в Калининграде в главном бою матчевой встречи "Битва тяжеловесов" между сборными России и мира.

