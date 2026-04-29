Федерация бокса России продолжит переговоры с World Boxing по снятию ограничений

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Федерация бокса России ознакомилась с решением World Boxing допустить отечественных спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе и продолжит переговорный процесс, направленный на отмену ограничений.

СпортWorld Boxing допустила россиян до соревнований в нейтральном статусеWorld Boxing допустила россиян до соревнований в нейтральном статусеЧитать подробнее

Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

"Мы всегда заявляли, что наша деятельность направлена в первую очередь на защиту прав и интересов боксеров и тренеров. Мы выступаем за то, чтобы спортсмены принимали участие во всех официальных спортивных международных соревнованиях", - приводит слова Беспутина пресс-служба федерации.

По его организации, федерация находится в постоянном взаимодействии с Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ.

"При этом наши боксеры – настоящие патриоты своей страны, и именно их многолетняя твердая позиция заключается в выступлении на международных соревнованиях только с национальным флагом и гимном", — подчеркнул Беспутин.

Ранее World Boxing объявила о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.

бокс World Boxing Александр Беспутин Федерация бокса России
World Boxing допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе

World Boxing допустила россиян до соревнований в нейтральном статусе

Медведев выбыл из турнира Masters в Мадриде

ПСЖ с Сафоновым обыграл "Баварию" в матче ЛЧ с 9 голами

ПСЖ с Сафоновым обыграл "Баварию" в матче ЛЧ с 9 голами

Мирра Андреева вышла в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде

Футболист ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона

Футболист ЦСКА Мойзес выбыл до конца сезона

"Фенербахче" уволил экс-тренера "Спартака" Тедеско

"Фенербахче" уволил экс-тренера "Спартака" Тедеско

Медведев вышел в четвертый круг турнира Masters в Мадриде

Акинфеев заявил, что больше не сыграет в этом сезоне

Сборная России по футболу сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго

Сборная России по футболу сыграет с Египтом, Буркина-Фасо и Тринидадом и Тобаго

Авария из 27 машин произошла на 115-м круге гонки NASCAR в Талладеге

Авария из 27 машин произошла на 115-м круге гонки NASCAR в Талладеге