Федерация бокса России продолжит переговоры с World Boxing по снятию ограничений

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Федерация бокса России ознакомилась с решением World Boxing допустить отечественных спортсменов до соревнований под своей эгидой в нейтральном статусе и продолжит переговорный процесс, направленный на отмену ограничений.

Об этом заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Александр Беспутин.

"Мы всегда заявляли, что наша деятельность направлена в первую очередь на защиту прав и интересов боксеров и тренеров. Мы выступаем за то, чтобы спортсмены принимали участие во всех официальных спортивных международных соревнованиях", - приводит слова Беспутина пресс-служба федерации.

По его организации, федерация находится в постоянном взаимодействии с Олимпийским комитетом России и Министерством спорта РФ.

"При этом наши боксеры – настоящие патриоты своей страны, и именно их многолетняя твердая позиция заключается в выступлении на международных соревнованиях только с национальным флагом и гимном", — подчеркнул Беспутин.

Ранее World Boxing объявила о допуске российских и белорусских спортсменов до участия в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий.